鉅亨美股雷達：市場關注失業金數據 特斯拉進軍印度面臨挑戰

美股重要看點：

市場關注失業金數據，經濟學家預測，將有 20 萬人申請失業救濟金，低於前一周的 20.7 萬人。Fed 理事布蘭納德將出席她被提名為聯準會副主席的聽證會。美國 10 年期公債殖利率來到 1.752%，美股期貨週四 (13 日) 小升，道瓊期貨漲 0.14%，標普 500 期貨漲 0.08%，那斯達克 100 期貨漲 0.7%。

美國勞工部公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期大增 7%，創下 1982 年 6 月以來最大增幅，但符合預期，經季調僅月增 0.5%，增速較 10、11 月下降，市場已經逐漸消化這一轉變。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周三 (12 日) 表示，聯準會 (Fed) 今年為了阻止通膨飆升應更積極升息，並認為縮表之路已近，而失業率有望在年底前降至 3% 以下。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也在同日表示，由於通膨高漲，聯準會（Fed）「有充分理由」在 3 月的貨幣政策會議上調短期利率目標。梅斯特今年為美國聯邦公開市場委員會（FOMC）票委。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 38.3 點，或 0.11 %，收 36,290.32 點。

那斯達克指數上漲 34.94 點，或 0.23%，收 15,188.39 點。

標普 500 指數上漲 13.28 點，或 0.28%，收 4,726.35 點。

費城半導體指數上漲 25.8 點，或 0.66%，收 3,901.2 點。

今日重要總經數據：

美國當週初領失業金人數 (萬)，前值 20.7

美國 12 月 PPI 年率 (%)，預估 59.8，前值 9.6

美國 12 月核心 PPI 年率 (%)，預估 8，前值 7.7

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周四 (13 日) 回應推文表示，特斯拉進軍印度進展有限，「仍然面對來自政府的大量挑戰」。

特斯拉與印度政府之間的談判已經持續數年，主要針對是否在當地建廠，以及印度的進口關稅等問題，因雙方分歧過大而陷入僵局。

在去年 7 月的一條推文中，馬斯克表示，印度的進口關稅是「迄今為止世界上任何大國中最高」。印度對電動汽車的進口稅對價格為 40000 美元或以下的電動汽車徵收 60%，對價格在 40000 美元以上的電動汽車徵收 100%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

AppleInsider 引述一名面板供應鏈分析師報導，蘋果 (AAPL-US) 新款 iPHone 14 Pro 相並可能採用新的正面設計，將同時出現圓形和藥丸形開孔，取代目前的瀏海設計。

面板供應鏈顧問公司分析師 Ross Young 表示，圓孔將供 Face ID 投射點使用，藥丸形將容納前置鏡頭和紅外線鏡頭。

Young 表示，同時擁有圓形和藥丸形的開孔，將是蘋果的特殊設計。他說，新 iPhone 正面設計看起來不像華為兩個藥丸形的開孔。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 週三 (12 日) 遭分析師下調目標價，股價應聲收低。

Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 週三在報告中將 GameStop 目標價自 180 美元調降至 145 美元，指出該公司正經歷的變化，其財務能見度有限。她給予 GameStop 股票評級為「續抱」，根據 FactSet，其他 2 位追蹤該股票的分析師則給予「賣出」評級。Wissink 的新目標價仍較現行股價隱含 12% 上漲空間。

GameStop 已聘用加密貨幣和區塊鏈專家，並為其 NFT 計畫召集創建者。由於這種轉變的風險和潛在回報，其他分析師將 GameStop 比作風險投資公司。GameStop 週三下跌 2.24 美元或 1.72%，收每股 128.06 美元。