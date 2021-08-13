「新債王」岡拉克：高通膨令人擔憂 官方數據低估問題

美國本周公布 CPI 數據，華爾街普遍解讀為漲勢「相對溫和」，但雙線資本 (DoubleLine Capital) 創辦人、被稱為「新債王」的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，這兩個月通膨的升高幅度「令人不安」。

岡拉克警告，美國物價上漲速度令人擔憂，官方估計低估了漲幅。

他表示，當提及通膨指標時，持續超過 4% 應被認定為令人不安的上升，目前，卻已經連續兩個月的年增幅度達到 5.4%。

美國勞工部周三 (11 日) 公布，美國 7 月 CPI 年增 5.4%，和 6 月份的增幅一樣， 都是自 2008 年以來的最大漲幅。以月增幅度來看，7 月份略降至 0.5%，但 6 月份為 0.9%，創 1982 年以來最快。

岡拉克自去年以來一直警告，擴張性的貨幣和財政政策，加上供應限制，將加速通膨。他還質疑聯準會一直以來，將通膨現象定位為「暫時性」的論調。

岡拉克擔心， 通膨問題可能比官方數據看起來更嚴重。

在今年 5 月接受媒體採訪時，他將 CPI 描述為「一種虛假的編制」，因為 CPI 使用「屋主等價租金」而不是房價中值來追蹤房價，而房價中值在最近幾個月上漲了許多倍。

岡拉克還警告，如果通膨持續下去，而美國聯邦政府被迫收緊財政和貨幣刺激措施，股市可能會下跌，因為目前的市場估值一定程度上，完全是低利率的產物。