「新債王」岡拉克：美國經濟並未真的成長 美元長線將貶值

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，從金銅比來看，美國公債殖利率遭到壓制，黃金價格略低。他認為，美元將會貶值，建議投資人買入新興市場股票。

岡拉克表示，如今所看見的美國經濟成長不是真的，只是 Fed 動用了龐大的工具製造出來的消費潮 。消費並不是真正的經濟，經濟是關於生產的。當民眾用振興資金購買亞洲生產的商品時，會顯示在 GDP 上，但它實際上是亞洲的 GDP。在美國僅僅是消費，所以經濟實際上並沒有那麼強勁。

岡拉克表示，與抗通膨債券 (TIPS) 相比，黃金「看起來有點便宜」。他指出，從金銅比來看，美國 10 年期公債殖利率毫無道理，殖利率應該要落在 3%。Gundlach 認為，這顯現出美聯準會 (Fed) 和財政部操控的跡象。

金銅比與 10 年期公債殖利率走勢 (圖片：zerohedg)

與次同時，岡拉克也表示，不久前他才第一次買進了歐洲股票。另外，有趣的是，岡拉克似乎也建議了投資者不要與 Fed 對抗，在每次拋售時，增持債券多頭部位。

在今年年初時候，岡拉克就曾表示堅信美元將會貶值。但是，他表明美元貶值不會在短期內發生。他目前對美元仍持中立態度，但強調貶值會是長期的趨勢。

岡拉克說道，如果美元發出下行的訊號，他將強烈建議買入新興市場股票。根據岡拉克的說法，美元週期為 7 至 8 年。美元指數可能將從現在的 92 左右跌至 70 以下，但是不會在今年發生。