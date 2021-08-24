「新債王」岡拉克：美元將失去主導地位 中國經濟恐將超越美國

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 在週一 (23 日) 接受採訪時表示，美國如今正在運行的經濟模式，就像是不在乎美元是否會失去全球儲備貨幣地位一樣。若這樣的情況持續下去，中國恐將超車美國成為最大經濟體。

岡拉克在接受採訪時重申了他長期以來的觀點，即未來幾年美元將會進一步貶值，他也將這種情況歸咎於美國當前的經濟政策。「美國經濟如今運行的方式幾乎就像是對維持全球儲備貨幣地位不感興趣。」岡拉克說道。

岡拉克也表示，在疫情爆發之後，迄今為止最強勁的經濟體是中國，而不是美國。雖然美國經濟因消費而反彈，但很多消費直接流向了中國。

岡拉克指出，中國經濟成長速度事實上就是如此之快，部分經濟學家還預估，中國最早將會在 2028 年成為全球最大的經濟體。

「中國毫不掩飾他們想成為全球參與者的地位，並期望至少在全球儲備貨幣地位上佔有一席之地。再加上美國瘋狂增加債務的事實，美元顯然將失去其儲備貨幣地位。」岡拉克說道。

岡拉克在先前就曾表示，在美國赤字持續飆升的情形下，美元從長期來看「注定失敗」。「我們的赤字規模，包括在後疫情期間爆發的貿易赤字和明顯爆表的預算赤字，都表明了在中期內美元將大幅下跌。不過，我不認為會在今年發生。」岡拉克說道。

Fat Prophets 分析師 David Lennox 也曾表示，債務不斷增加帶動實體貨幣量上升，暗示未來美元可能進一步走疲，這對黃金和其他貴金屬來說為一大順風。