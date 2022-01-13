〈美股盤後〉Fed褐皮書暗示經濟逆風仍在 四大指數小幅收紅

美國週三 (12 日) 公布去年 12 月消費者物價指數符合華爾街預期，美股主指早盤走揚，材料與科技類股領漲，接著尾盤聯準會 (Fed) 公布「褐皮書」，暗示經濟逆風仍在，道瓊指數一度翻黑，終場美股四大指數小幅收紅，特斯拉漲近 4%。

美國勞工部公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7%，創 1982 年來最高，漲幅主要來自汽車、能源和住房價格。白宮首席經濟顧問 Brian Deese 點評，物價上漲是與新冠疫情大流行有關的全球現象，美國有能力正面應對價格和成本的挑戰，生鮮雜貨等部分領域價格上漲出現一些令人欣慰的減速。

聯準會週三公布最新「褐皮書」顯示，由於供應鏈中斷和缺工限制的經濟逆風仍在，美國經濟在去年 12 月僅以「溫和」速度擴張。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.15 億例，死亡數突破 551 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 95.7 億劑疫苗。

週三 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 38.3 點，或 0.11 %，收 36,290.32 點。

那斯達克指數上漲 34.94 點，或 0.23%，收 15,188.39 點。

標普 500 指數上漲 13.28 點，或 0.28%，收 4,726.35 點。

費城半導體指數上漲 25.8 點，或 0.66%，收 3,901.2 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健板塊收黑，材料、非必需消費品和資訊科技領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.26%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 0.33%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.094%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.04%。

道瓊成分股互見漲跌。高盛 (GS-US) 下跌 3.16%；嬌生 (JNJ-US) 跌 0.85%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.77%；Nike (NKE-US) 上漲 1.27%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.27%。

費半成分股漲多跌少。AMD (AMD-US) 漲 0.12%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.65%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.30%；美光 (MU-US) 漲 0.97%；高通 (QCOM-US) 漲 0.55%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.66%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.37%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.76%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.33%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.93% 至每股 1,106.22 美元。由於交車數據告捷、特斯拉美國德州奧斯汀超級工廠 (Giga Texas) 即將投產，Wedbush 分析師 Dan Ives 看多特斯拉：「就電動汽車而言，這是一個價值 5 兆美元市場機遇，自 1950 年代以來汽車行業的最大轉型。」此外，摩根士丹利將特斯拉目標價自每股 1,200 美元上調至 1,300 美元。

微軟 (MSFT-US) 收紅 1.04% 至每股 318.27 美元。蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.26% 至每股 175.53 美元。微軟週三證實聘請蘋果資深晶片設計師 Mike Filippo 以研發自家伺服器晶片。

滴滴 ADR (DIDI-US) 上漲 1.22% 至每股 4.96 美元。中國叫車平台龍頭「滴滴出行」準備在紐交所退市，赴香港上市，該公司週三傳出已開始與香港證券交易所就上市進行非正式討論。

福斯汽車 (VWAGY-US) 上漲 0.61% 至每股 31.54 美元。福斯汽車週三布去年汽車銷量下滑 4.5%，僅交付 888 萬輛車，創下自 2011 年以來最低紀錄。

經濟數據

美國 12 月 CPI 年率報 7％，預期 7%，前值 6.8%

美國 12 月 CPI 月率報 0.5%，預期 0.4％，前值 0.8%

美國 12 月核心 CPI 年率報 5.5％，預期 5.4%，前值 4.9%

美國 12 月核心 CPI 月率報 0.6%，預期 0.5％，前值 0.5%

綠：美國 CPI 月率，藍：美國 CPI 年率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

Charles Schwab 英國董事總經理 Richard Flynn 表示：「最近幾個月，對更高、持續通膨擔憂已充分表露無疑。」

LPL Financial 資產配置策略師 Barry Gilbert 稱：「我們一直預計通膨數據要到 2022 年初才會見頂，而變種病毒引發進一步供應鏈中斷將強化這種情況，但目前更重要的問題是，通膨何時開始放緩？因為最終這可能將決定聯準會的激進程度。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)