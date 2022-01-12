法人：供應鏈、通膨影響市場 股市漲幅恐縮水

摩根資產管理表示，今年市場將持續聚焦通膨與供應鏈等問題，這些都與聯準會的利率決策和疫情發展息息相關，整體而言，全球經濟在今年仍會維持擴張，企業獲利仍可支持股市輪動表現，但整體漲幅可能不若去年強勁；至於債券震盪將會擴大，建議以「縮短存續期」因應。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 表示，Omicron 變種病毒的快速擴散，歐美洲的單週確診人數再創歷史新高，亞洲各地也開始受到影響，但所幸變種病毒引發重症與死亡的機率偏低，所以市場還是預期今年全球經濟會持續復甦，聯準會的升息時程也不太可能會因此中斷。

許長泰進一步指出，由於全球經濟仍在擴張，所以市場對疫情與通膨的預期，將主宰全球資金在 2022 年的流動，根據美國經濟分析局與美國勞工統計局的統計，目前美國整體個人消費支出通膨數值，皆已明顯超過聯準會 2% 的通膨目標。儘管諸如能源與大宗商品的價格僅是暫時性的變動。

但從長遠來看，租金、居住與薪資等價格是否持續增長，才是影響未來聯準會決策的真正關鍵，原因在於這些變數才是美國長期通膨壓力的來源。

許長泰指出，預計成熟市場部份央行會轉向鷹派立場；至於亞洲各央行，則可能會在等到經濟復甦後才會考慮上調利率。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，雖然全球股市今年仍有輪動機會，但在實際的操作策略上，可從美國及歐洲等已開發市場逐漸轉向中國及亞洲，而隨著亞洲各地疫苗接種率的上升，應有助於帶動經濟進一步復甦，並讓企業獲利取得上調的潛力。

在固定收益部分，考量市場已經進入升息循環，成熟市場貨幣政策的正常化將推高政府公債殖利率，所以「縮短存續期」與「用利差降低波動」仍會是 2022 年債券收益的關鍵。