投信看2022兩大風險蠢動 股市報酬率恐縮水

儘管聯準會吹起升息號角，但投信仍看好今年股市在獲利支撐下還是可繳出正報酬，但報酬率恐較去年低，其中，包括通膨壓力與變種病毒等兩大風險，都將拖累經濟成長動能。

施羅德投信指出，目前市場現在正進入經濟周期中一個更加成熟的階段，即成長動能達頂峰，各國央行開始回收流動性，在此前提下，股票報酬將較溫和。

通膨部分，施羅德投信指出，中長期工資上漲、去全球化和去碳化，恐增加通膨壓力，預計短期內隨著供應瓶頸緩解，通膨情形可望觸頂，但各國央行仍可能開始升息。

施羅德投信表示，雖然通膨壓力增溫，但預估通膨不會對市場構成系統性風險，因各國央行為因應通膨壓力而開始升息應能抑制通膨的預期。

NN 投資夥伴表示，對金融市場而言，主要有三大議題將影響今年市場的表現，分別為各國大選、「強國」化政策以及通膨，這三大因素將使得市場較為波動，相對看好全球股市。

其中在通膨部分，目前各國中央銀行以及執政者皆須迅速決定並採取行動，防止全球經濟從成長轉為衰退，有利因素為從寬鬆政策及財政刺激政策轉向將是漸進且有序的方式，但仍須留意相關政策有太早轉向以及過於鷹派的風險。

NN 投資夥伴投資長鈕浩森認為，今年全球金融市場的基本情境為「波瀾起伏」，雖然是極具挑戰的一年，但全球經濟仍以相當穩健的步伐成長，而各國為了打造「強國」所推動的各項政策亦可望為經濟注入更多動能，各國央行相繼推出政策因應預估通膨將可受到控制。