〈房產〉全台六都去年建物買賣移轉棟數創8年新高 高雄表現最靚

全台六大都會區今 (3) 日公布 2021 年 12 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 7802 棟，月增 7.1%，年增 6%，改寫近 6 年來單月新高，其中高雄市成交 5070 棟，年增 18.5% 表現最亮麗；2021 年全年高雄成交 4 萬 5166 棟，年增 18%，全年成長幅度也為六都之冠。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，去年全台的買賣移轉棟數創近八年新高，整體市場呈現價量齊揚走勢，現在市場上資金動能強勁，也不缺利多題材，不過政策緊盯房市的炒作行為，加上今年下半年可能就會有升息的聲浪，今年房市恐怕不容易出現過去半年飆風再起的盛況。

去年第四季房市買氣回穩，全六都成交仍保持 7% 的成長。觀察歷年交易量，2021 年六都交易量達到 26 萬 7751 棟，創下八年來新高，顯示房市買氣仍熱絡。其中，新北市 6 萬 8295 棟、桃園市 4 萬 6830 棟、台中市 4 萬 9806 棟，都是為八年來新高；而台南市及高雄市更以 2 萬 6752 棟、4 萬 5166 棟刷新 2010 年縣市合併以來年度歷史新高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2021 年 12 月六都建物買賣移轉棟數月增 7.1%，其中台北市月增 5.8%，新北市月減 2.5%，桃園市月增 13.6%，台中市月增 15.9%，台南市月增 6.8%，高雄市月增 7.5%。主要在於 12 月的買賣移轉棟數反映的是 11 月份市況，在全球經濟復甦的帶動下，國內出口有撐、內需也持續回溫，11 月景氣燈號連 10 紅，而經濟的好表現也反映在房市買氣，加上年底購屋旺季，以及低利、資金潮環境仍在，讓 11 月房市擺脫疫情干擾，買氣持續回升。

其中，高雄市表現最為亮眼，高雄市 12 月交易量達 5070 棟，創下縣市合併以來的新高紀錄。陳金萍說，高雄市積極規劃產業升級、轉型，吸引多家大廠進駐投資，其中以台積電 (2330-TW) 設廠最具影響力，消息一出便帶動交易量熱度快速攀升，自 10 月起連續三個月達到 4000 棟以上的交易量，12 月更是一舉突破 5000 棟大關。

而與去年同期相比，陳金萍指出，六都交易量增 6.0%，表現優於去年同期，其中台北市年減 11.8%，新北市年增 8.2%，桃園市年增 6.1%，台中市年增 4.3%，台南市年增 5.6%，高雄市增 18.5%。

進一步觀察 2021 年全年六大都會區建物買賣移轉棟數年增 7.0%，其中台北市年減 0.9%，新北市年增 7.8%，桃園市年增 2.4%，台中市年增 2.4%，台南市年增 16.1%，高雄市年 18%。永慶比較 2020 年與 2021 年不動產交易市況，2020 年上半年在疫情干擾下房市交易較為平淡，但隨著下半年國內疫情獲得穩定控制後，房市買氣在游資豐富、低利環境的帶動下快速復甦，創下全台 2020 年 32.7 萬棟的亮眼表現；而 2021 年在延續 2020 年的熱度下，交易量持續成長，惟在 5 月中旬遇上了長達兩個多月的三級管制，造成整體交易量緊縮，直至解封後才逐步回溫。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021 年先有疫情干擾，又面臨政府的打炒房政策，但剛性買盤在「保障自住」的政策前提下，依舊維持強勁力道，且市場游資豐沛，各地重量級的企業投資又一件接一件，使買方信心高漲，進場拉抬整體買氣。

由於六都的買賣移轉量約占全台的 75-80%，由六都 2021 年將近 26.8 萬棟推估，2021 全年全台的買賣移轉量，將上看 36 萬棟。同時，年雙北以外崛起態勢明顯，「桃中高」首見單月全數站上 5000 棟，交易熱度更甚大台北地區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2021 房市呈現價量齊揚的走勢，許多區域的房價創下新高，交易量也同步增溫，成交結構也逐漸呈現區域平衡，大台北以外的區域崛起，科技廠商設廠成為市場資金追逐的新題材，而近期特別又出現新的年終紅包驚喜，可能會見到許久不見的年終購屋行為，目前市場資金動能仍充沛，只是短期房市信心太強，房市似乎有點過熱。