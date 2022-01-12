〈凌巨法說〉車載聚焦高客製化產品 擬擴大布局非LCD領域

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今 (12) 日召開法說，展望今年，凌巨認為，消費型產品需求穩健，成長動能來自工控利基型產品、車載，其中車載應用將擴大承接少量多樣具競爭優勢的產品，此外，近年也開始布局 3D 列印、太陽能電池(solar cells)、X-Ray 等非 LCD 領域市場。

凌巨表示，目前車載產品多屬於中控、儀表等產品，但相比同業，自有的 4 代線廠較不具優勢，因此規劃調整車載產品組合，擴大布局如溫控旋鈕、曲面異形切割、後視鏡等少量多樣產品，凌巨並透露，一款後視鏡產品預計今年完成認證、明年首季出貨。

凌巨進一步指出，近期也開始著墨摩托車儀錶板市場，將把原本應用在登山 GPS 的陽光下可視顯示技術「半穿反」，導入應用在摩托車儀錶板上，未來車載應用將擴大聚焦在高客製化產品。

法人也關心凌巨未來 3-5 年願景，凌巨強調，正積極發展非 LCD 領域應用，包含 3D 列印、太陽能電池 (solar cells)、X-Ray、可饒式面板等，也與客戶在 miniLED 技術上有所布局，其中，太陽能電池 (solar cells)、X-Ray 都已有小量出貨中。

資本支出方面，凌巨預期今年將維持往年約 3 億元水準，主要用於產線改造、良率提升、機台維護等。