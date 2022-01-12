林百里看好元宇宙 點名發展有三大挑戰

代工大廠廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (12) 日出席天下經濟論壇，面對元宇宙 (Metaverse) 發展，看好包含 Meta(FB-US)、微軟 (MSFT-US) 等平台帶動商機成長，但對整體社會有信任 (Trust)、安全法規 (Security)、共識 (Acceptability) 等三大挑戰，台廠在此擁許多優勢，不過還需加強關注使用者行為的改變 (Behavior change)。

林百里表示，元宇宙是廣達成立 33 年來，迎來的新挑戰，回顧過去布局，1988 年發展行動筆電、2000 年投資雲端伺服器、2020 年擴大運算 (Computing) 布局，2022 年迎來元宇宙，正持續發展智慧製造、交通、醫療等 Smart X，也做元宇宙的工具。

林百里強調，廣達是做工具的，觀察元宇宙所需的硬體設備，包含基礎建設 (Infrastructure)、網路 (Network)、邊緣 (Edge)、雲端 (Cloud)、機器人 (Robotics)、IoT、XR 等都是可發展項目。

展望元宇宙，林百里指出，臉書改名 Meta、微軟也擴大平台生態，都有助元宇宙概念成長，樂觀看待現實與虛擬世界的互動將助推新商機應用發酵，像是虛擬偶像、數位分身、大型互動虛擬演出、虛擬時尚等，更舉例一幅數位圖檔竟以 19.5 億元天價賣出，為虛擬藝術史 NFT 創造新里程碑。

林百里笑說，當初對比特幣、狗狗幣覺得很不可思議，現階段也不會考慮花 19.5 億元買數位畫作，可預期未來很多東西都將在虛擬網路發生，自己與團隊都持續關注元宇宙各項發展，但元宇宙對整體社會還有信任 (Trust)、安全法規 (Security)、共識 (Acceptability) 等挑戰。

元宇宙也將讓產業出現新變化，林百里認為，科技應用、使用者行為、營運模式都將相互連動，代表 AI、HI、BI 三者同等重要，過去工程師只做筆電產品，朝輕薄短小、省電就好，現在則需要從使用者行為 (Behavior)、整體解決方案回頭進行產品設計，這正是台廠較缺乏的部分。

以廣達為例，林百里分享，四年前各事業群全部學習 AI 硬體，隨著 AI 發展成熟，現在不管是做智慧醫療、智慧城市、智慧運輸等，各部門都從 Smart 應用回過頭設計產品，而不是單從零件看產品，思維逐步轉變從解決方案出發。