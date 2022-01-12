〈記憶體市況〉利基型記憶體提前落底 晶豪科：合約價Q2估漲

利基型記憶體報佳音，記憶體 IC 設計廠晶豪科 (3006-TW) 總經理張明鑒今 (12) 日證實，營運可望提前在第一季落底，已與大部分客戶談好第一季利基型 DRAM 價格，第二季預期將漲價，第三季則將是全年最旺的一季。

晶豪科表示，原先預期，在客戶需求修正下，第二季市況才可望回溫，不過，張明鑒今日指出，目前看來營運將提前落底，客戶修正期將在第一季結束。

張明鑒指出，三星已發出將產能移轉至 CMOS 的通知，但 DDR3 需求仍相當大，三星不做，供給馬上就縮減很多。雖然中國廠商相繼加入 DDR3 以下的利基型市場，不過，他認為，中國廠商目前良率不高、相容性也不好，還要一段時間才能追上台廠。

對於利基型 DRAM 價格走勢，張明鑒表示，預期第二季可能漲價，近期客戶也頻頻催促公司報價，而第三季則是往年營運高峰，有助價格再上。

至於晶圓成本，張明鑒表示，已與供應商簽訂合約，去年第四季成本達高點，今年第一季稍微減少，庫存將滾動反映。

晶豪科記憶體產品多與邏輯主晶片搭配出貨，張明鑒表示，去年第四季到今年第一季，邏輯主晶片供給仍吃緊，但預期今年缺料情況將逐季改善。

整體而言，張明鑒表示，今年取得晶圓產能將持平去年，不過，由於產品持續進行製程微縮，出貨量還是會增加。