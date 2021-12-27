〈廣達5G實驗室〉雲端需求強 台、泰、歐美皆有擴產計畫

代工大廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達 5G Open Lab 正式開幕，展望未來，資深副總暨雲達總經理楊麒令今 (27) 日表示，雲端需求相當強勁，除日前通過赴美擴充產能，在台灣、泰國、歐洲等地也都有擴充計畫，估明年將至少再增加 10 條產線。

廣達今年已兩度公告加碼投資美國田納西州納許維爾子公司 QMN，合計加碼 4200 萬美元 (約新台幣 11.69 億元)，擴充筆電、伺服器等相關組裝加工產能。

楊麒令表示，美國兩波投資主要是因應伺服器成長，此外，泰國、歐洲也規劃增加新的工廠、產能，海外產能也都以組裝與測試產線 (L10) 為主，但對產能擴充幅度並未透露，僅強調，相比過往每年產能約 10-20% 成長，明年將大幅度增長。

廣達近期大動作擴產、增加海外投資，董事長林百里說，隨著智慧製造發展，未來建廠都採行自動化、智慧化，因此工廠放在哪裡都差不多，運費才是關鍵，智慧化也是他 30 年以來的夢想之一。

廣達 5G 應用也逐步浮現，除協助日本樂天架構 5G 公網，近期積極切入企業專網，在自有工廠外，也協助日本松下電器導入，智慧農業、智慧醫療則與陽明交大等產學界合作，楊麒令看好，隨著 5G Open Lab 開放後，將能協助客戶了解問題，進一步提出解決方案，擴大商機。

另一方面，楊麒令也透露，目前 5G 應用客戶已涵蓋日本、台灣、韓國、新加坡等地，台灣 5G Open Lab 今日正式對外開放後，明年也規劃在歐洲德國、美國另外設置 5G Open Lab，就近搶攻 5G 市場商機。