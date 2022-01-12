群益權證小教室：進階選股 開盤弱勢股

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

權證具有多空皆可操作的靈活特性，投資人若能善用認售權證進行布局，即便大盤或現股行情下跌，只要看對方向仍有機會從中賺取獲利。

以 2022/1/12 (三) 早盤資料為例，若投資方向為看空，可篩選「新手看價專區」的「開盤弱勢股」。

「開盤弱勢股」會以現股標的之當日開盤價及昨日收盤價進行比較，有助於投資人輕鬆找到開盤後跌幅較大的現股標的，可作為挑選認售權證之依據。

「開盤弱勢股」篩選結果，依序為 天鈺 (4961-TW)、期元大 S&P 原油反 1 (00673R -TW)、致茂 (2360-TW)。

若以 天鈺 (4961-TW) 為例，進入權證搜尋頁面後，選取「認售」，並篩選價內外程度 - 5% ~ +20% 且剩餘天數 90 天以上的權證。

搜尋結果中，天鈺群益 15 售 05 (03298P) 為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，是報價最優、條件最佳的天鈺認售權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！