〈台幣〉鮑爾不夠鷹美元轉弱 一度升抵27.645元

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在參議院提名確認聽證會上指出，今年晚些時候將開始縮減資產負債表，稍稍淡化市場激進鷹派的看法，使得美元走弱，亞幣今 (12) 日普遍走揚，新台幣兌美元匯率一度升抵 27.645 元，升值 3.9 分，但外資未進一步匯入，匯價上攻力道有限。

分析師表示，鮑爾的談話並不如利率決策委員會其他成員來得鷹派，僅表示量化緊縮 (QT) 將在兩場或四場會議後到來，並讓債券逐步到期，而不是在市場上主動賣出，使得美元應聲走軟。

新台幣兌美元匯率今天以 27.67 元小升開盤，最高來到 27.645 元，最低 27.71 元，早盤呈現偏升整理走勢。外資近來動向不明確、有買有賣，出口商在農曆年前持續拋匯，市場上投信、壽險的美元買盤也明顯增加。

台股方面，在美國科技股強彈的激勵下，電子族群回神，指數一度上漲逾百點，進逼 18400 點關卡，收復 5 日線，但賣壓隨即出籠，航運股紛紛翻黑，金融股也普遍拉回，大盤回到平盤附近震盪。

觀察主要貨幣兌美元表現，韓元早盤升值 0.17%，人民幣也勁揚 0.14%，新台幣升 0.07%，新加坡幣在平盤震盪，泰銖貶值 0.24%，日圓也小幅貶值 0.06%。