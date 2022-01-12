〈紐約匯市〉鮑爾聽證會談話不夠鷹 美元走軟、加幣勁揚

美元兌一籃子貨幣在周二 (11 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾的任命聽證會後走軟，鮑爾表示，雖然 Fed 邁向貨幣政策正常化，但還在辯論如何縮減將近 9 兆美元的資產負債表，可能需要二到四次會議的討論時間。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.32%，報 95.627。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，鮑爾的談話沒有利率決策委員會其他成員來得鷹派，僅表示量化緊縮 (QT) 將在兩場或四場會議後到來，並讓債券逐漸到期，而不是在市場上主動賣出。

他說：「這讓市場的風險胃納開啟，促使資金流入對殖利率敏感的貨幣，例如加幣。」加幣對美元勁揚 0.8%。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一表示，高通膨和強勁的經濟復甦，將使 Fed 今年升息至少三次，最快 3 月展開，也有合適理由快速縮減資產組合，以便把多餘資金從金融體系抽離。

美元指數今年來從 Fed 升息預期中獲得支撐，但一直無法突破去年 11 月底觸及的 16 個月高點。

對風險敏感的澳幣也攀升，兌美元升值 0.6%，稍早公布的數據顯示，澳洲 11 月零售銷售連兩個月超越市場預期。

英鎊兌美元上揚 0.36%，觸及將近 10 周高點，因市場仍預期英國央行 (BOE) 可能進一步升息。BOE 在 12 月意外升息 15 個基點至 0.25%。

德國商業銀行外匯分析師 You-Na Park-Heger 說，雖然升息前景仍支撐著英鎊，但這個因素大多已經反映在價格上，英鎊的升值動能可能開始減弱。

比特幣跌破 4 萬美元後回升，上漲 2.4% 至 42839.43 美元。

截至周三 (12 日) 台灣時間約 6:00 價格：