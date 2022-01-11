〈台幣〉華爾街上調升息預期 量縮小貶收27.684元

華爾街紛紛上調 Fed 今年升息次數的預期，使得美元維持強勢，新台幣兌美元匯率今 (11) 日一度貶至 27.72 元，不過，出口商進場拋匯支撐匯價貶幅收斂，終場小貶 1.6 分，收在 27.684 元，台北及元太外匯市場合計成交值萎縮至 12.51 億美元。

Fed 今年升息四次的看法正在華爾街形成一股勢力，高盛、摩根大通都做出類似預測，不過選擇權交易員看法更激進，預測升四次只是開始，縮表進程也將提前，但一切還要看美國通膨率到下半年會不會降溫。

近來壽險、投信搶買美國公債，加上外資偏匯出，使得新台幣兌美元匯率承壓，今天匯價一度貶破 27.7 元關卡，但在出口商拋匯力道出籠後，帶動貶幅收斂，一度拉升至 27.65 元。

新台幣兌美元終場收在 27.684 元，貶值 1.6 分，台北外匯市場成交金額 8.4 億美元，元太外匯市場成交金額 4.11 億美元。

台股今天上沖下洗，受電子股壓盤影響，一度跌逾百點，但金融大軍扮演撐盤要角，加上台積電拉尾盤，帶動指數翻紅上漲 48 點，收在 18288 點，三大法人賣超 5.11 億元，外資終止連 3 賣，轉為買超 22.34 億元。

根據央行統計，美元指數今天下跌 0.11%，日圓強升 0.49%，韓元升值 0.37%，歐元升值 0.11%，新加坡幣升 0.07%，新台幣與人民幣相對走貶，為亞洲貨幣中偏弱勢。