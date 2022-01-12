〈台股盤前〉台指期夜盤反彈100點 今挑戰站回五日線

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二出席聽證會，因釋出訊息不如預期鷹派，美債殖利率回落，美股四大指數全面收漲，台指期電子盤也跟著大漲 100 點，台股今 (12) 日可望跟進走揚，挑戰站回五日線。

鮑爾週二指出，通膨壓力估持續到今年年中，聯準會預計 3 月結束縮減購債，並採取升息動作，下半年則進一步縮減資產負債表，市場認為，儘管鮑爾言論強化聯準會轉鷹立場，但已在市場預期內。

市場消息方面，BMC 大廠信驊 (5274-TW) 董事長林鴻明指出，今年資料中心需求相當旺盛，訂單比去年多很多，取得產能也較去年增加，有助今年營運成長幅度比過去幾年都好；信驊 2020 年營收年增幅達 23%，法人估，信驊今年營收年增幅至少 23% 起跳，有機會上看 30%。

連接器宏致 (3605-TW) 公告，公司已有 5 名員工確診，不過確診員工所在地為總部大樓，而非主要廠區，因此對產能影響不大，影響營業額僅約 2%。

鴻海 (2317-TW) 也公告，子公司鴻元國際投資預計將出清所持有的 9090 張或 4.8% 的 IC 設計廠天鈺 (4961-TW) 持股，泛鴻海持股比估降至 21%，天鈺也回應，鴻海集團持股比仍會維持 20% 以上，具有控制權。