〈台股盤中〉傳產湧賣壓 台積電、金融股撐盤 拚守5日線

美股四大指數全面反彈，激勵台股今 (12) 日早盤同步開高，多頭由台積電領軍、金融股撐盤，指數一度逼近 18400 點，不過在貨櫃、航運急殺下，指數翻黑至平盤震盪，拚守住 5 日線，估量 3000 億元。

觀察電子權值股表現，台積電法說前夕，外資相繼出具報告調升目標價，今日最高來到 657 元，盤中也維持 0.3% 漲幅；大立光今日除息，開盤隨即上漲 40 元、衝上 2480 元，一分鐘內完成填息，不過追價意願不高，股價紅翻黑；聯發科、鴻海則在平盤震盪。

美系外資看好，台積電首季營運表現淡季不淡，並將調高資本支出，相關概念股先行表態，辛耘、迅得、信紘科、上品、三福化拉出逾半根停板，世芯 - KY、帆宣、京鼎等也有超過 3% 漲幅。

PCB 族群也有零星表現，博智大漲近 7%，欣興、敬鵬、景碩、敬國、佳總、南梓電都站穩盤上；LED 族群同樣有買單敲進，榮創在漲停價開開關關，久元、鼎元、金利等都有逾 2% 漲幅。

金融股今日漲多跌少，扮演撐盤要角，新光金、國票金、開發金、玉山金等拚站穩盤上；傳產指標股貨櫃三雄、航空雙雄今日早盤開高後賣壓湧現，長榮下跌逾 3%、陽明與萬海分別也有 1-2% 跌幅，另外，華航、長榮航午盤也跌逾 2%。

法人表示，台股 10 日、月線、季線維持多頭走勢，支撐力道強勁，整體多格局未變，此外，權值股法說會釋出的消息，除了有望支撐大盤，也將為後續法說旺季帶來正面風向球。