外資搶進金融股大買逾15萬張 法說前夕認錯回補台積電

台股今 (11) 日在金融股穩盤助攻、台積電尾盤甩尾急拉下翻紅，上漲 48.83 點，收 18288.21 點。金融族群獲外資青睞搶進，共買超逾 15 萬張，而先前連三賣台積電後，法說前夕外資認錯回補、轉買超 8261 張。

三大法人方面，外資今日轉買 22.34 億元，終止連三賣，投信買超 6.31 億元，自營商賣超 33.71 億元，共買超 5.11 億元。

期貨方面，外資增持空單 2918 口，空單未平倉口數增至 28317 口；投信增持空單 35 口，多單未平倉口數降至 2501 口；自營商增持多單 765 口，多單未平倉口數增至 16432 口。

金融大軍扮演穩盤重心，外資大舉加碼金融股，大買新光金 3.2 萬張、開發金 3.1 萬張、富邦金 2.4 萬張、台新金 2.3 萬張、中信金 1.6 萬張、臺企銀 1.3 萬張、兆豐金 1.1 萬張、玉山金超過 9500 張，國泰金及第一金也各超過 5000 張。

除金融股外，外資也買超電子股友達 3.9 萬張，台積電 8261 張，緯創 5661 張；航空雙雄同獲外資回補，買超華航 1 萬張、長榮航 8542 張，貨櫃雙雄陽明、萬海各超過 3500 張。

雖然外資大舉搶進金融股，但仍有部分個股遭外資棄守，賣超永豐金 1.4 萬張、元大金 4705 張、華南金超過 2000 張。外資並賣超電子股聯電 8672 張、鴻海 6367 張、旺宏 5336 張，傳產股中鋼、國喬、國際中橡、寶成、長榮也遭賣超逾 3000 張。

法人指出，台積電將召開法說，被視為科技產業重要風向球，但隨著國內疫情升溫，市場高度關注疫情發展，導致台股開高後出現回測壓力，預期短線盤勢將趨於震盪，操作宜保守。

