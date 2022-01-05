美國廉航Allegiant Air向波音採購50架737 MAX客機

知情人士透露，美國廉航 Allegiant Air (ALGT-US) 計劃以官價向波音 (BA-US) 採購 50 架 737 MAX 飛機，價值 50 億美元。在此之前，Allegiant Air 一直是法國空中巴士公司的忠實客戶。

消息人士透露，波音 737 MAX 7 和空巴 A220 一直是客機市場上尖鋒相對的競爭對手，波音的 737-8200 可能也參戰。

這筆出人意料的交易不僅扭轉了波音近來的頹勢，也代表 Allegiant Air 正在改變以低價購買二手機的策略。數據顯示，Allegiant Air 目前旗下擁有 122 架空巴客機，包含 A319 和 A320 兩種型號，但只有 13 架是直接向空巴採購。

據了解，新採購的波音客機將取代將退役的客機，以繼續支持 Allegiant Air 未來幾年的成長計畫。

Allegiant Air 是近年來第 3 家更換供應商的航空公司，和前兩次不同的地方在於這次波音占上風。之前，波音在競標荷蘭皇家航空和澳大利亞航空的中程客機的過程中，敗給對手空巴。

波音正在走出 2 起 737 Max 墜機事故帶來的負面影響，截至去年 11 月底售出大約 700 架 Max 客機。

由於機師重新培訓和適應新機的成本偏高，這種更換飛機供應商的情形通常很少見，反映出航空業在經濟復甦之際，對新業務展開激烈競爭。

這筆交易可能會計入波音 12 月的訂單中。波音與空巴都將於下周公布 2021 年全年飛機銷售數據。