外資估台積電今年營收成長27% 目標價上調至982元

台積電 (2330-TW) 法說召開前夕，外資相繼出具報告調升目標價，美系外資最新報告看好，台積電今年產能利用率將站穩高檔，加上極佳的議價能力，今年營收估成長 27%、上看 1 兆 9890 億元，獲利也將維持強勁動能，重申買進評等，目標價則由 930 元上調至 982 元。

美系外資上調台積電今年第一季營收，預期在晶圓代工 ASP 提升帶動下，加上需求持續暢旺，單季營收將達 4500 億元，季增 2.6%，毛利率估 51.8%，營益率 41.1%，並預估台積電今年 EPS 將達 29.2 元。

外資並認為，為滿足客戶強勁需求，台積電將上調 3 年 1000 億美元的資本支出金額，2021-2025 年營收年複合成長率 (CAGR) 將超過 15%，預估 2024 年營收將較 2020 年翻倍成長，比先前預估的 2025 年提前一年達陣。

外資並看好，隨著產能利用率維持高檔，加上晶圓代工價格持續上漲，即便資本支出大幅增加，台積電仍可達到毛利率超過 50% 的長期目標。

外資指出，台積電去年股價表現落後整體市場與其同業，主要問題在於市場資金轉向，加上英特爾 CPU 委外代工策略轉變令市場失望，及半導體景氣恐反轉的市場雜音。

外資強調，就算現在市場對半導體前景看法分歧，但從設備產能持續吃緊來看，產業景氣尚未觸頂。

