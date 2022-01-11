豐泰去年Q4擺脫虧損 全年賺半股本 EPS 5.15元

製鞋廠豐泰 (9910-TW) 今 (11) 日公布 2021 年最新獲利數字，第四季已擺脫越南因疫情停工的虧損，單季稅後純益 16.1 億元，較第三季轉盈，年增 33.06%，2021 年稅後純益 45.39 億元，年減 6.97%，每股純益 5.15 元。

豐泰 2021 年 12 月營收 74.43 億元、年增 18.95％，創單月歷史新高，累計 2021 年營收 703.49 億元、年增 2.02％，低於 2019 年度的 739.39 億元，創歷史次高。

豐泰自結 2021 年 12 月稅前盈餘為 11.29 億元，全年稅前盈餘 69.59 億元，歸屬母公司稅後純益 45.39 億元，年減 6.97%，每股純益 5.15 元。

豐泰主要客戶 Nike 需求仍維持強勁，遞延訂單推升 2021 年第四季營收走揚到 187.25 億元，年增 6.27% ，並延續至今年上半年。

豐泰越南產能占總產能比重 52%，豐泰對在越南生產線能擴張的計畫不變，2022 年仍將擴張總產能 7-10%。

豐泰為 Nike 主要運動產品供應鏈，今年仍持續進行產能擴充。今年越南 Nam Ha 廠區將進行動土，預計兩年後竣工，印尼也有 Rich Valley 的新廠區規劃，為集團下一階段成長動能奠定基礎。