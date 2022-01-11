〈台股盤中〉台積電、金融股「權」力撐盤 翻紅小漲表態

美國科技股周一尾盤翻紅，台股今 (11) 日開盤小漲表態，盤中一度翻黑下殺 105 點，不過，在台積電、金融股等「權」力撐盤下，再度翻紅小漲近 20 點，預計今日成交量約 2700 億元，約與昨日相當。

權值股走勢不一，台積電法說即將登場，各路資金積極卡位，股價也站回五日線，聯發科儘管營現亮眼，仍下挫近 1%，往季線靠攏，鴻海則在平盤附近游走，富邦金、國泰金、中信金隨著美國聯準會 (Fed) 重申對抗通膨決心，大漲 1% 起跳，扮演撐盤要角。

觀察今日資金流向，電子隨著市場追價意願低迷，成交比重降至 60%，航運達 13%，金融保險則提升至 8%，若以漲幅來看，金融保險大漲超過 1%，漲幅冠居所有類股。

由於 Fed 主席鮑爾周一指出，Fed 將動用工具避免通膨扎根，金融保臉族群全體走揚，包括高雄銀、台中銀、開發金、富邦金上漲均達 3% 以上，其餘如聯邦銀、國泰金、第一保、合庫金也有 1% 以上的漲幅。

至於先前強勢遊戲個股，包括辣椒、大宇資均摜至跌停，網龍、宇峻、昱泉、霹靂、橘子均重挫半根跌停板以上。

展望台股後市，隨著台積電法說即將到來，預料周四前市場多採取觀望態度，加上台灣疫情近來約趨嚴峻，也干擾市場信心，反彈空間相對有限，短期估維持震盪走勢。