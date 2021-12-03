芒格：這個時代比網路泡沫更瘋狂 希望加密貨幣從未被發明

波克夏 (Berkshire Hathaway) 的芒格 (Charlie Munger) 周五 (3 日) 在一個會議上表示，市場在某些地方被嚴重高估，目前的環境比 1990 年代後期幻滅的網際網路泡沫「更加瘋狂」。

這位巴菲特的老戰友、現年 97 歲的波克夏副主席，在雪梨舉行的 Sohn 會議上強調，許多優質公司的估值已經過高，他更強烈質疑比特幣這類加密貨幣。

他說：「我認為，就估值而言，dot-com 熱潮確實比我們當前要瘋。但整體來說，我認為這個時代比 dot-com 年代更加瘋狂。」

他特別點名加密貨幣，表示他不參與這種發瘋的熱潮，並嚴厲批評加密資產的推動者。

他說：「我永遠不會購買加密貨幣。我希望它們從來沒有被發明過。」

就這一點，他贊揚了中國的決定。他說：「我認為中國人做出了正確的決定，那就是簡單地禁止他們。我的國家—講英語的文明—做出了錯誤的決定。」

「相信我，創造加密貨幣的人不是在為客戶著想，而是在為自己著想。」

柏克夏在中國也有大量投資，包括對汽車製造商比亞迪的投資。對此，芒格持積極態度，強調了這方面的長期成長遠景。他表示，資本家當前對中國的熱情，沒有一年前那麼熱烈。儘管如此，他認為，中國打擊過熱的行動也是正確的。

對於本次會議的地主澳洲，芒格期許澳洲可以在彌合中國與美國之間的分歧方面發揮作用。

芒格還表示，他看好可再生能源，這一發展可以迅速減少煤炭的燃燒以及汽油和柴油的燃燒，對世界帶來幫助。