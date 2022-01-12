〈貴金屬盤後〉鮑爾證詞安撫市場 但避險需求仍上升 黃金登1週高點

黃金期貨價格週二 (11 日) 上漲，登近 1 週來最高收盤價，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的評論幾乎沒有動搖大眾對通膨上升和金融市場波動的預期。

鮑爾週二赴參議院銀行委員會提名確認聽證會，稱央行的升息機會應該不會影響經濟，也不會損害就業市場，其評論基本上描繪「軟著陸」的畫面，而非經濟衰退。

Gold Newsletter 的編輯 Brien Lundin 表示：「所有市場先前已被 Fed 趨鷹的言論嚇了一跳，我認為鮑爾證詞試圖安撫大眾，Fed 行動不會過於激進，也會持續優先考量經濟健康。」

2 月交割的黃金期貨價格上升 19.70 美元或近 1.1%，收每盎司 1818.50 美元，為交易最活躍黃金期貨自 1 月 5 日以來最高收盤價。

黃金已連續第三日上漲，為 11 月 12 日止的 7 日連漲後，最長的上漲紀錄。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 35 美分或 1.6%，收每盎司 22.812 美元。

週二黃金上漲，儘管近期美國公債殖利率和美元均走強，這通常不利美元計價且不孳息的黃金。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 研究日報寫道：「儘管 10 年期美國公債殖利率超過 1.8%，但抗通膨的避險需求仍一直推升黃金價格，因為投資者預期未來幾個月通膨也會持續上升。」

10 年期公債殖利率週二略自週一的 1.779% 下降至 1.755%，而 ICE 美元指數則下降 0.3%，但本週迄今持平。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示，市場目前預期 Fed 將於 3 月首次升息，且隨後可能很快就會進行縮表。

如果真的發生，「10 年期公債殖利率可能短期內測試 2% 水準，這應會持續支撐美元，令黃金難以守在 1800 美元上方。」

Grant 表示，本週市場將密切關注通膨數據。美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 將於週三公佈，生產者物價指數 (PPI) 將於週四公佈。

「通膨可能仍舊火燙，但股市已經對 Fed 新的鷹派立場表達出不滿，這可能會讓 Fed 受到一些束縛，因為 Fed 太長期以來一直稱通膨是短暫的，所以 Fed 已遠遠落後曲線。」

「目前，風險偏好下降可能會提供黃金一些避險支撐力，加上一些抗通膨風險的需求。」Grant 說。

週二美股大盤上升，道指上升 0.51%。

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