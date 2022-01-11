〈貴金屬盤後〉大跌後獲支撐 黃金小漲 但仍連3日未攻克1800美元關卡

黃金期貨價格週一 (10 日) 收漲，在上週創下 11 月下旬以來最大單週跌幅後，找到適度的支撐力，但金價仍連續第三日收在關鍵 1800 美元下方。

分析師表示，隨著美元小幅回升、美國公債殖利率小幅上升以及商品和全球股市蔓延避險衡量指標良好，「黃金在新的一週開始，在 1800 美元水準出現技術和基本面的阻力。」

2 月交割的黃金期貨價格上升 1.40 美元或近 0.1%，收每盎司 1798.80 美元，為連續第三日收低於 1800 美元水準。

上週黃金下跌 1.7%，創 11 月 26 日止當週以降最大單週跌幅。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 5 美分或 0.2%，收每盎司 22.462 美元，上週下跌 4%。

美元週一走強，ICE 美元指數上升 0.3% 至 95.974，令美元計價商品承壓。10 年期公債殖利率上升至 1.782%，令不孳息的黃金對投資人的吸引力下降。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「以全球債券殖利率盤旋在疫情爆發前的高點附近來說，所以金價表現不算太糟糕。」

「Fed 可以控制短邊曲線，但後端是另一回事。縮表是一大問號，這可能會讓價格趨於平緩，並使許多投資者在今年某個時刻需要替代的避險工具，例如黃金。」

「現在央行急著讓利率返回中立，並開始縮減資產負債表，意味著殖利率曲顯可能更加扁平化，而這有利黃金。」Moya 解釋。

黃金週一盤中交易觸及 1800 美元，但最終自上週三以來便未能守住。

Kinesis Money 分析師 Carlo Alberto De Casa 報告寫道，若突破 1800 美元，對黃金來說是有利跡象，但他認為黃金要向上挑戰 1830 美元左右的阻力，才能確認其力道。

「從技術角度來看，突破 1800 美元關口將表示強勢，但我們認為，只有價格回到 1830 美元上方的阻力區，才能看到明確的積極訊號。」他寫道。

上週五美國非農就業報告顯示，12 月新增就業 19.9 萬人，遠較預期數值少了 2 倍。然而，失業率卻自 4.2% 下降至 3.9%，創下疫情期低點。

Fed 緊縮貨幣政策的前景令黃金和其他貴金屬承壓，且尚不清楚該非農就業數據對 Fed 下一回的會議有什麼影響 (預計 1/25-1/26 舉行)。

大宗商品投資者可能正在關注通膨數據，首先是週三公布的消費者物價指數 (CPI)，接著是週五的美國零售銷售數據，這可能會影響金屬交易。

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格下跌 2.4%，收每盎司 933.60 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格下跌近 0.7%，收每盎司 1909.20 美元。

3 月交割的銅期貨價格下跌 1.3%，收每磅 4.352 美元。



