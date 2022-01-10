電子遊戲業再傳巨額交易案 Take-Two擬以127億美元收購Zynga

Take-Two Interactive (TTWO-US) 將以 127 億美元收購行動遊戲公司 Zynga (ZNGA-US)，這是電子遊戲業一系列重大交易的最新重量級收購案。

Take-Two 10 日宣布，將以每股 9.86 美元價格收購 Zynga 的所有流通股，比 Zynga 7 日的收盤價溢價 64%。Zynga 股價在盤前交易飆升 49%。

Take-Two CEO Strauss Zelnick 在新聞稿中表示：「這樣的戰略組合將我們等級最高的遊戲機和 PC 遊戲系列，與 Zynga 領先市場、擁有豐富的創新和創造力歷史的多元化行動出版平台結合在一起。」

Zynga 以其「快樂農場」(FarmVille) 系列手機遊戲而聞名，最初在臉書上大放異彩，一度成為該平台上最成功的應用開發商。

從那以後幾年，Zynga 將重心轉向行動平台，希望利用智慧手機時代的爆炸式成長。

儘管該公司被視為新冠疫情導致居家隔離趨勢的主要受惠者，但其股價在過去一年中下跌近 38%，部分投資人質疑大流行的遊戲熱潮是否能夠長期存在。

雖然 FarmVille 是 Zynga 最知名的遊戲，但它還推出其他幾款知名遊戲，包括 CSR Racing、Empires & Puzzles 和 Harry Potter: Puzzles & Spells。

Strauss Zelnick 表示，他預計這筆交易將在完成後的前 2 年內創造 1 億美元的年度成本協同效應，並且隨著時間演進，潛在的淨訂單金額至少會達到 5 億美元。