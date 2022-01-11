〈美股熱門股〉莫德納秋季將推Omicron加強劑、上調全年疫苗銷售 漲逾9%

莫德納（Moderna）執行長 Stephane Bancel 周一（10 日）表示，正在研究一種針對 Omicron 病毒的加強劑，計劃在今年秋季推出，並上調全年疫苗銷售預估，利多消息激勵默德納股價勁揚逾 9%。

Bancel 表示，Omicron 加強劑將很快進入臨床試驗，目前正在討論該疫苗是否需要額外鎖定任何其他病毒，「我們需要小心地盡量領先病毒，而非落後於病毒。」

莫德納還上調今年疫苗銷售預估，該公司表示已與英國、南韓和瑞士簽署價值 185 億美元的採購協議，將今年秋季提供疫苗，將進一步增加 35 億美元的銷售，先前莫德納去年 11 月預估今年疫苗銷售額介在 170 億至 220 億美元之間。Bancel 表示，莫德納今年可以提供 20 億至 30 億劑加強劑。

不過輝瑞 (Pfizer) 執行長 Albert Bourla 表示，針對 Omicron 變種病毒的疫苗最快將於 3 月準備就緒，該公司已經開始生產這些試劑。

除新冠病毒外，兩家公司的科學家正在透過 mRNA 技術研發流感疫苗，未來只須施打一次變得獲得更強、更持久的保護力。

莫德納表示，目前已有呼吸道病毒（RSV）與流感項目正在試驗中，很快會將兩者疫苗結合為一。

莫德納 (MRNA-US) 周一股價上漲 9.28%，每股報 233.70 美元，輝瑞 (PFE-US) 股價上漲 0.93%，每股報 56.24 美元。