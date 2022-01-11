小摩執行長看好美國經濟成長將創10年最佳 估Fed升息4次以上

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一（10 日）預估，美國經濟成長將達到十幾年來的最佳水準，今年美國聯準會（Fed）將升息 4 次以上，而投資人將歷經動盪的一年。

戴蒙在摩根大通第 40 屆的虛擬醫療大會上表示，今年將迎來有史以來最好的經濟成長，而且明年也會很好。他此番言論的信心是鑒於美國消費者強勁的資產負債表。摩根大通是美國資產規模最大的銀行，與美國一半的家庭都有關聯。

戴蒙說：「消費者的資產負債表從未像現在這般良好，他們的支出比新冠疫情前增加 25%，而且償還債務比例也較有紀錄 50 年以來的任何時候都還要好。」

戴蒙表示，即使 Fed 升息幅度可能超過投資者預期，經濟仍將實現成長。高盛經濟學家預估，Fed 將升息 4 次，但戴蒙認為若只有 4 次會感到意外，言下之意是預估升息次數可能超過 4 次，因為通膨比 Fed 預料得更糟，因此升息次數也可能高於市場預估。

不過戴蒙也說，儘管經濟基礎看起來強勁，但隨 Fed 開始收緊政策，市場風向轉變，投資人可能會經歷動盪的一年。他補充說，如果幸運的話，Fed 能讓經濟放緩，實現其所謂的「軟著陸」。（soft landing）

銀行業往往在升息環境中繁榮，今年以來銀行股一直上漲，KBW 銀行指數（KBW Bank Index）上周上漲 10%，為該項指數有史以來最佳開局。

截稿前，摩根大通 (JPM-US) 略跌 0.42%，每股暫報 166.49 美元。