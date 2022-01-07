失業率跌至3.9% 10年期美債殖利率持續攀升

在 12 月非農就業報告發布後，美國國債殖利率 7 日小幅上漲。

指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2.7 個基點至 1.76%；30 年期國債殖利率上升 2.9 個基點至 2.12%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

根據《道瓊》彙編的估計，12 月非農就業人數增加 19.9 萬人，而經濟學家預計 12 月經濟將增加 42.2 萬個工作崗位。

根據勞工統計局的數據，雖然整體就業人數令人失望，但失業率降至 3.9%，優於預計的 4.1%。此外，平均時薪增加 0.6%，也高於預期。

NatWest Markets 全球戰略主管 John Briggs 表示，「這份報告說明目前勞動市場仍然緊俏，雇主找不到工人。失業率雖下降，總體就業人數成長平平，感覺這更像是個持續的勞動力供應問題。」

國債殖利率本周一路攀升，給股市、尤其是科技類股帶來壓力。

10 年期國債殖利率 6 日升破 1.75%，因投資人消化了聯準會 (Fed) 的最新會議紀錄，其中官員表示已準備好更積極地撤回對經濟的政策支持。2021 年底，10 年期美國國債殖利率收在 1.5%。

聖路易 Fed 主席 James Bullard 表示，Fed 最快可能在 3 月升息。此外，舊金山 Fed 主席 Mary Daly 表示，Fed 需要升息以保持經濟平衡。不過，她補充說，Fed 只有在升息後才應開始縮減資產負債表。