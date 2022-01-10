日媒：美日兩國擬聯手防堵先進技術流向中國

據日本《讀賣新聞》報導，有消息人士透露，美國和日本政府為管制先進技術出口，正考慮建立全新框架，另外也有意和價值觀相同的歐洲各國展開合作。主要用意是防止民間先進技術外流，以阻斷中國利用「軍民融合」戰略來提升軍事能力。

報導指出，具體的管制內容仍在調整當中，但有可能涵蓋半導體製造裝置、量子加密和 AI 人工智慧等相關技術。

美國拜登政權在日前表明，對那些可能因不當濫用而侵犯到人權的部分科技，將進行多國間的出口管理。不過這回檢討中的先進技術出口管制，則屬於不同框架。

美、日兩國政府，正提防中國透過進口其他國家產品，用來發展並強化自國經濟和軍事能力。美國國會等就批評，美國的半導體設計軟體被中國用於武器研發。另外也有意見指出，日本和荷蘭的半導體製造裝置出口，也都造成中國生產力出現增強。

關於多國間的出口管制，通常是利用「瓦聖納協議」(Wassenaar Arrangement) 來作為國際性的框架，只是簽署該協議的 40 多個國家當中，涵蓋了美國、日本、俄羅斯等彼此利害關係不同的國家，因此決定要將哪些項目列入管制，時間上也往往曠日廢時，也因此美、日兩國希望和那些擁有先進技術、且價值觀相同的國家們另組全新框架，期盼能盡早建構新的出口管理體制。

美國政府截至目前，以針對中國華為等多家企業，進行了嚴格的出口管制，只不過美國本身可以管制的範圍有限，因此希望拉攏其他國家來建立起全新框架。

而日本政府也認為，透過和擁有相同技術水準的國家們共組全新框架，將可取得相當效果；加上日本若站在主導地位，也易於預測對日本企業造成的影響。

而如此作法也令人聯想到西方國家在 1949 年，為防堵技術流出、以預防舊蘇聯等共產國家勢力藉機壯大軍事能力，而成立了對共產黨國家出口管制統籌委員會 (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls，簡稱 CoCom)，其另一個名稱為巴黎統籌委員會 (簡稱巴統)，不過已於 1994 年解散。該則報導認為，全新框架很可能發展成「現代版的 CoCom」。