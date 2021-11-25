貿易戰+手機需求緩衝擊IQE財測 台廠受惠程度大

VCSEL(垂直共振腔面射型雷射) 磊晶供應商 IQE 受智慧手機客戶需求放緩，示警全年獲利恐下滑 40%，但法人分析，除手機需求放緩外，近年貿易戰影響漸顯也是主因之一，部分中國廠商將訂單轉向台廠，據悉，砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 今年第三季全球磊晶市占就超越 IQE，居全球之冠。

IQE 周三 (24 日) 提出示警，受智慧手機供應鏈需求疲軟影響，不利無線磊晶矽晶圓片銷售表現，估全年營收、獲利都將較去年下滑，營收估達 1.52 億英鎊，獲利則將從去年約 3010 萬英鎊，下滑至 1800 萬英鎊，年減 40%。

法人認為，除智慧型手機需求放緩外，美中貿易戰也影響 IQE 營運表現，因部分中國手機品牌近年積極執行去美化策略，轉單部分產品至台三五族，加上台廠技術提升，也讓全球磊晶市占供應出現變化。

全新近年在全球磊晶市占坐二望一，近年在貿易戰影響下，確實有感受到中國客戶拉貨動能轉趨積極，今年以來訂單供不應求、產能利用率也皆維持高檔，因應需求，必要時也將研發機台轉作生產，助推營運走高。

展望本季，全新看好隨著手機 PA、WiFi 動能續強，加上車用 LiDAR 穩定出貨，第四季需求仍維持高檔，傳統旺季可期，且因應未來產能需求，年初訂購的 5-10 台 MOCVD 新機台，將從本月陸續到貨，預期明年整體產能可望增加約 20%，支應微波、光通兩大應用，也將進一步拉升全球市占。