擁抱數位升級 宇瞻儲備永續營運動能

客戶滿意度對於工業製造類的廠商來說，是決定客戶關係的重要因素，其中關鍵指標之一就是訂單交期。宇瞻 (8271-TW) 過往採用傳統作業模式，雖可滿足多數顧客需求，但隨著數位浪潮來襲，若不進行優化改造，將會影響未來營運與成長動能。因此宇瞻主動擁抱變革浪潮，於 2017 年起著手規劃為期 4 年的系統數位升級專案，投入數千萬成本，全面提升企業的競爭優勢。目前數位升級專案陸續完成，預期將成為宇瞻未來三大營運動能 (專注重點領域、佈局未來技術與營運數位轉型) 的主要動力。

宇瞻優化的系統除了 ERP，還包含 CRM(客戶關係管理)、MES(智慧製造) 及 MRP(智慧生產管理) 等，將訂單交期、品質管理、溯源追蹤、產能規劃等整合檢視，打造更有效益的營運模式。在眾多系統中最特殊的，是『APS 先進規劃排程系統 (Advanced Planning and Scheduling System)』的開發建置。

市面上多數的 APS 系統關注重點在全自動排程、優化最大產出等面向，需要企業有固定且一致性的生產方式，同時生產單位作業模式要配合系統的既有架構，對訂單高度客製化的宇瞻來說並不適用。為了解決這個痛點，宇瞻組成跨部門專案小組，以過往導入經驗為基礎，成功建立專屬 APS 系統。

此套系統是透過工廠製造端梳理過往開立工單後至出貨的整個流程，專注在解決工單排程的問題，將物料、人員排班、產線產能等訊息都轉化成數據資料，不僅可以降低人工作業的錯誤率、縮短交期答覆時間，也讓產能規劃更為靈活，可因應隨時出現的急單，滿足客製化需求。

舉例來說，傳統產能安排是讓每天的產線 100% 投入生產，但導入 APS 系統後，就可在既有產能外，保留部分產能給當天臨時插入的急單。這樣具有彈性調整空間的作法，對於專注工控利基市場的宇瞻來說，是更具有競爭力的作業模式，也能提高客戶的滿意度。近期透過年度問卷調查發現，APS 系統上線後，近 9 成的客戶回饋對交期落在「滿意」與「非常滿意」區間。

數位轉型的需求鋪天蓋地襲來，但對許多傳統產業來說，製造流程升級是一大難題，除了升級成本高，系統規劃流程牽涉層面廣，稍有錯漏就會影響最終執行成效更是一大主因，因此讓很多企業主卻步。秉持品牌核心價值『做好伴』的精神並呼應 ESG(環境、社會、公司治理) 趨勢，宇瞻以自家經驗分享如何擁抱數位升級，雖然過程經歷重重考驗，但只要扭轉思維面向，數位升級後的成效不僅有利客戶，更有助於企業永續發展。