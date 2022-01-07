由田去年前11月稅後純益4.03億元 EPS 6.73元

AOI 設備大廠由田 (3455-TW) 今 (7) 日公布最新自結獲利，2021 年 10 月及 11 月合計稅後純益 1.19 億元，年增 4 成，每股稅後純益 1.98 元，加計前三季財報稅後純益 2.84 億元，2021 年前 11 月稅後純益 4.03 億元，每股純益為 6.73 元。

由田 2021 年 12 月營收為 3.06 億元，月增 0.29%，年增 29.54%，2021 年第四季營收為 9.37 億元，季增 17.51%，年增 16.56%，2021 年全年營收 17.62 億元，年增 19.92%。大致達成由田設定全年營收將較 2020 年成長 2 成的目標。

由田近年持續以載板設備為主力，受惠載板供需缺口仍處於擴張趨勢，各大載板廠擴廠動作不斷，加上傳統 PCB 廠相繼投入生產載板，去年由田載板設備營收貢獻倍數成長。

由田也積極發展半導體檢測與面板相關設備，半導體方面看好先進封裝需求，持續布局發展；面板方面則持續配合兩岸產業大廠新廠擴線及產品升級需求，為客戶提供新機出貨與舊機升級改造。

由田在半導體及載板兩大產品線帶動下，毛利率將穩定優化，訂單已看到今年第二季。