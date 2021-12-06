VR眼鏡上市 宏達電11月營收4.6億元 月增32%

宏達電 (2498-TW) 受惠首款沉浸式 VR 眼鏡 HTC VIVE Flow 上市，11 月營收回溫至 4.63 億元，月增 32.42%，但仍年減 16.83%，續寫同期低點；累計前 11 月營收 46.78 億元，年減 9.89%。

宏達電 11 月推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡，主打輕巧設計，僅 189 公克，且價格較過去低，目前台灣售價 14990 元，有助拓展至一般大眾消費者，此外，新品明年首季會陸續與歐洲、美國、日本、中國等電信商洽談合作，有望成為最熱銷的 VR 產品。

回顧 11 月營運表現，除了 VR 眼鏡外，宏達電持續拓展虛擬實境業務，繼日前與高雄市政府於高軟園區共同打造亞灣首座 5G XR O-RAN 實驗場後，雙方再度聯手舉辦開發者大會暨創新交流會，從 5G 應用商角度出發，分享 HTC 整合 VR 串流技術、5G 專網應用服務與虛擬智慧城市展場應用，吸引 30 多家創新業者齊聚交流。

另外，宏達電也與臺北醫學大學成立食品安全 VR 教學資源中心，利用虛擬實境方式進行食品安全教育，讓食品從業人員在虛擬作業環境中，如餐廳、工廠或是中央廚房，充分體驗實際作業流程，新進員工或學生也可在安全的環境下進行訓練。