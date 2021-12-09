塞港遞延出貨 宏達電本月、明年首季營收有望回升

宏達電 (2498-TW) 推出首款沉浸式 VR 眼鏡 HTC VIVE Flow 後，推升 11 月營收回溫，亞太區總經理黃昭穎表示，受到船運塞港影響，尚有 5 成訂單遞延至本月出貨，加上明年第一季將與全球電信商合作銷售，營收有望再成長。

宏達電上 (11) 月推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡，黃昭穎透露，HTC VIVE Flow 首波先在官網推出，訂單量很不錯，不過歐美地區塞港情況嚴重，導致 11 月僅滿足一半的訂單量。

黃昭穎看好，新品持續出貨，加上與中華電 (2412-TW) 合作購機方案，海外方面也與歐洲、美國、日本、中國等電信商洽談合作，預計明年第一季啟動銷售，有望達成最熱銷的 VR 產品目標。

黃昭穎認為，宏達電六年前開始切入 VR 領域，預期 VIVE Flow 的優勢包括重量輕、價格較過去產品較低等，可加速 VR 滲透率，且超越過去 viveport、一體機 VR 產品銷量。

宏達電近年毛利率逐季走揚，第三季毛利率衝至 31.6%，連 15 季成長，創 11 年新高，黃昭穎表示，雖然 HTC VIVE Flow 毛利佳，但售價仍與商用旗艦機有差異，預期後續毛利率將維持一定水準。

宏達電 11 月營收回溫至 4.63 億元，月增 32.42%，但仍年減 16.83%，續寫同期低點；累計前 11 月營收 46.78 億元，年減 9.89%。