宏捷科客戶庫存偏高Q1營收恐衰退2成 外資降評

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 近期受 WiFi 客戶主晶片短缺、手機需求疲軟，導致營運不如預期，美系外資也出具報告指出，宏捷科客戶庫存偏高，本季營運將面臨修正，估營收將季減 20-25%，降評至中立，目標價下修至 150 元。

美系外資表示，宏捷科第一季仍將面臨客戶 WiFi、智慧型手機 PA 需求疲弱、庫存偏高的問題，隨著客戶本季庫存去化、第二季拉貨可望改善，估宏捷科首季產能利用率將從去年第四季 80%，下滑至 55-60%，代工價格也恐轉為買方市場。

美系外資一舉將宏捷科評等從優於大盤降評至中立，目標價也從 210 元下修至 150 元。

展望未來，美系外資仍看好宏捷科中長期營運，主因是產能規模逐步放大，可望應對砷化鎵 PA 供應短缺問題，依公司產能規劃，去年底月產能約落在 1.8 萬片，估今年底可望進一步提升至 2.5 萬片水準。

宏捷科去年 12 月就反映手機、Wifi 需求調整，單月營收下滑至 3.44 億元，月減 19%、年減 0.9%，寫 10 個月低點，去年第四季營收 12.19 億元，季減 4.8%、年增 20.7%，為歷史次高，累計去年營收 47.16 億元，年增 33.1%，則仍創下歷史新高紀錄。