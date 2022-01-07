「鉅亨號」投資社群生態圈 號召來理財送星巴克。

鉅亨網盛大推出「鉅亨號」之後，聚焦財經金融理財相關領域，整合社群、媒體及行情報價，更支持自媒體創業的平台，預計打造一個投資社群的生態圈，12 月底首推「號召來理財」活動，廣邀用戶到「鉅亨號」讀出見解，透過閱讀創作者的時事觀點分享，匯集更多新知，並在閱讀中按讚互動抽星巴克！

在人人都是媒體的時代，「鉅亨號」的推出希望對自媒體能有更新的闡釋，希望提供極具創意、潛力及影響力的創作者，都有能力創造出全新的 IP，讓社群變得更有彈性和包容性，激盪出各類有用的投資情報。鉅亨網創辦人兼董事長刁洪智表示，「鉅亨號」希望讓創作者和大家在投資路上能教學相長，建立一個嶄新的 UGC 文化，讓投資過程更有趣、更為互動、更實用，成為自媒體作者的創業平台。

現在，「鉅亨號」規劃一系列活動，首波【號召來理財 讀到見解】活動，鼓勵大家閱讀多元投資觀點，增廣自己的投資概念，透過結合社群軟體的即時性，希望大家分享自己的留言交流、和創作者互動按讚，參加活動就能免費喝咖啡，互動按讚更能免費抽星巴克！

【號召來理財 讀到見解】活動參加辦法，即日起至 2022/1/11，用戶只要前往「鉅亨號」站上累積閱讀 10 篇以上的文章，不論長文、短文或是影音，累積最高閱讀篇數的前 10 名免費送喝 CITY CAFÉ；另外認同任一貼文並按讚，加碼再抽星巴克咖啡，按讚越多，抽獎機會越高。

目前「鉅亨號」裡已有多位大 V（專家號）進駐，高手雲集，有專攻全球財經趨勢的名家，也有美股大神 QA 解析，區塊鏈專家，總經分析教授，只愛蘋果的投資達人及另類台股導師等，俯拾皆是達人專家的觀點，廣邀大家前往「鉅亨號」交流閱讀，提供各自見解，更歡迎留言分享和按讚。

【號召來理財 讀到見解】

活動時間：2021／12／28－2022／1／11 23:59