2022年四大風險蠢動 通膨壓力估年底浮現

宏利投資管理指出，市場將在 2022 年上半年面臨更多挑戰，其中四大風險包括：新冠病毒變種、各國央行政策方向、地緣政治緊張局勢加劇、供應鏈中斷的情況，而長遠的通膨壓力可能會在 2022 年底到 2023 年初開始浮現。

宏利投資管理亞洲區多元資產高級投資組合經理及資產配置主管潘樂勤表，2022 年上半年將延續 2021 年的情況，其中價格壓力有放緩的跡象，但仍然會保持令人不安的甚高水準，尤其是考慮到變種病毒 Omicron 的出現，全球增長的情況可能會不如預期，這將延續今年下半年的停滯性通貨膨脹趨勢。

潘樂勤認為，2022 年下半年的前景看起來較佳，預期庫存和供應鏈中斷恢復將帶來更加可持續性的復甦，多於如 2021 年出現「被壓抑」的反彈，增長前景改善和通膨放緩將帶領我們回到「金髮女孩」的經濟環境，這對市場回報及一般風險資產來說應該是很好的消息。

宏利投資管理指出，儘管聯準會資產購買計劃和其他形式的全球貨幣政策逐漸縮減，美國聯準會仍維持非常寬鬆的政策，在這個大環境下，結合債券和股票組合在内的多元資產配置方案及以選擇權產生收益的策略，可望在股市震盪時增加防禦性。

宏利投資管理環球固定收益策略首席投資總監 John Addeo 分析，預期通膨現象應該會是暫時性的，但通膨壓力將維持一段比預期更長的時間，整體而言，全球經濟的潛在增長仍低於長遠趨勢，因此聯準會在考慮升息前應該會審慎考慮如何縮減購債，因為這很可能直接衝擊經濟增長或大幅增加股市波動。

以投資標的來說，宏利投資管理看好新興市場公司債和美國高收益債券，基於美國穩健的總體經濟和低違約率，美國高收益債券預期將在今年繼續表現穩健。

另外，新興市場公司債的利差相對美國高收益債券較具吸引力，尤其是存續期較短及優質的亞洲市場，其信用利差低於美國高收益債券 60 至 100 個基點，但也要審慎評估產業前景發展與債券級別等因素。