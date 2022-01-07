別碰後收型基金的2個理由

最近熱銷的後收型基金主打免申購手續費，吸引到眾多投資人的關愛。比起手續費前收的基金，感覺省下一大筆，然而天下真有白吃的午餐？為什麼鉅亨買基金建議你選擇前收型基金，千萬別買後收型的 2 大理由。

1. 理由 1：遞延手續費超貴

銷售後收型基金的人都會說：後收型基金只要持有超過 3~4 年以上，就不用另外再付手續費。這是真的嗎？是的，但是後收型基金收取的總費用並沒有因此比較低！甚至還高出許多。因為相較於前收型基金，後收型基金多了每年 1% 的分銷費。而且一旦在 3~4 年間想贖回基金，需要支付的遞延銷售手續費（後文簡稱遞延手續費）更是高達 3~4%。

很多人誤以為投資後收型基金可以省下手續費，其實費用只是被藏在後頭。在目前許多基金平台都提供申購手續費優惠，支付申購手續費的機率和成本都大大降低的環境下，更沒有道理需要選擇投資後收型基金。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/12/29。本表以四年期為例，市面亦有３年期（每年遞延手續費依序為 3%、2%、1%）、2 年期（每年遞延手續費依序為 2%、1%）等後收型商品。

境內投信也有發行不少後收級別，大多以Ｎ級別命名。與境外基金不同的是，境內後收型基金不得收取分銷費，但仍有遞延手續費。遞延手續費降低了投資人操作的彈性，例如碰上重大壞消息時，不僅要遭受淨值的減損，還得付出一筆不低的遞延手續費。

2. 理由 2：分銷費會侵蝕基金績效

一般來講，市面上有發行後收型的基金，大多同時也有發行前收型。兩種投資在一模一樣的標的、由同樣的經理團隊操盤，唯一的差別在於後收型基金的總費用率高出許多。

以下是一檔真實的全球高收益債券基金的長期績效，可看出後收型基金績效明顯落後前收型基金，而且時間越長，差距越大。假設在 2004 年底分別投資 100 萬在兩種不同級別，截至 2021 年年底，兩邊的績效差距約為 41 萬元。明明是一樣的基金，績效卻輸這麼多，這樣的結果投資人應該很難接受。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2004-2021 年，績效以美元計算。此檔基金為某環球高收益債券基金自 2004 年底至 2021 年底的真實表現，每年分銷費為 1%，05~07 年績效反映當年底贖回的遞延手續費用。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

好在現在主管機關規定後收型基金到了遞延手續費歸零時，應該自動轉換至前收型，避免有人傻傻一直持有後收型基金，卻在不知不覺間付出高昂的費用。但這是最好的做法嗎？

3. 已買後收型，什麼時候斷尾最合適？

因為有綁４年之後就沒有遞延手續費的錯覺，大部分的人以為等到４年（或沒有這項費用）之後，贖回基金才會比較划算。下表分析雖然前四年贖回產生的年度費用較高，但到第四年時，其實已經累積被收取了 123 萬元費用，但第一年贖回總費用僅需要 69.2 萬元。由於分銷費逐年累積的效果，替補了遞延手續費逐年遞減的效果，因此，放得越久並沒有比較划算，反而立刻轉換成前收型基金會更好。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2022/1/3。假設期初投入 1000 萬，每年報酬率 10%，基金經理費用 1.5%，後收型則另含 4 年遞延手續費和每年 1% 分銷費，後收型基金假設於當年年底贖回。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

後收型免費是噱頭，投資基金必選前收型

在選擇基金的時候，要小心避開後收型基金的陷阱，避免想省下申購手續費，後續卻被加倍討回來。後收型基金除了費用高的缺點之外，也不像想像中，放久一點就會比較划算，反而放得越久被收越多費用。後收型基金代號千奇百怪（要如何分辨可以參考這邊文章：境內外基金級別總整理，再也不會買錯），選擇在沒有後收型基金的鉅亨買基金投資，便能避免選到後收型基金的風險。

鉅亨精選基金

>>> 聯博 - 美國成長基金 A 股美元

>>> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (acc) 股

>>> 安聯收益成長基金 -AT 累積類股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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