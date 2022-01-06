〈台幣〉熱錢撤出新興市場 匯價翻貶收27.651元

美國聯準會 (Fed) 態度更加鷹派，使得熱錢火速撤出新興市場，外資終止連 11 買台股並反向匯出，使得新台幣兌美元今 (6) 日震盪走貶，終場收在 27.651 元，貶值 3 分，台北及元太外匯市場總成交值 20.215 億美元。

Fed 公布 12 月會議紀要顯示，為抑制通膨，決策官員考慮提早升息，並開始縮減資產負債表，亞股今天普遍倒地，台股一度重摔逾 200 點，回測 10 日線，不過，台積電尾盤跌幅收斂，帶動指數急拉，跌點縮至 132 點，收 18367 點，外資賣超近 74 億元，終止連續 11 個交易日買超。

台北股匯齊跌，新台幣兌美元匯率今天以 27.64 元貶值開盤後，呈現弱勢盤整格局，雖然有出口商拋匯支撐，但外資偏向匯出，終場匯價貶值 3 分，以 27.651 元作收，央行穩匯壓力也可稍稍緩解，台北外匯市場成交值 13.52 億美元，元太外匯市場成交值 6.695 億美元。

韓元在亞洲盤一度重貶至逾 17 個月低點，除了 Fed 可能加速升息影響外，主要因北韓朝日本海域方向發射超高音速飛彈，再度掀起地緣政治風險疑慮。

觀察主要貨幣對美元表現，美元指數上漲 0.17%，新加坡幣與韓元重挫 0.34-0.35%，新台幣及人民幣貶值 0.11、0.10%，歐元貶 0.09%，日圓兌美元則反彈 0.14%。