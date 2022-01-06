聯準會偏鷹美股震盪 投資策略偏重防禦避險為宜

聯準會公布會議紀錄釋出加速縮表訊號後，引發美股賣壓出籠，施羅德投信指出，聯準會偏鷹派貨幣政策訊號可能推升短天期和長天期公債殖利率走高，進而支撐美元走強，在市場波動加大情況下可採偏防禦降波動的避險操作，以波動度較低的多元債券作為核心資產。

此外，採取攻守兼備的股債資產並進策略，布局全球型多元資產基金，至於股票投資人可選擇創新多主題策略，尋找經濟結構轉變後的未來新贏家，逢低布局具前瞻性和未來性的多主題趨勢產品。

首先是「以投資級多元債券作為核心資產」，施羅德 (環) 環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，擔心市場波動加劇的投資人，可選擇以投資級多元債券為主的基金作為核心資產，目前全球企業盈餘仍持續成長，雖然美國可能進入升息循環，但資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減。

此外，美國以外的已開發國家貨幣政策仍維持寬鬆、企業資產負債表持續改善、違約率降低、加上疫情仍然不時干擾金融市場，造就了投資等級債券、高收益債券以及新興市場債券都有各自的投資機會，因此不重押單一券種的全球複合債券策略，能在變化快速的金融市場中，達到靈活布局。

第二、「採取全球股債多元資產來掌握資產輪動」，施羅德投信認為，今年在全球企業獲利仍有正成長的支持下，看好整體股市仍是優於債市的表現，只是在聯準會緊縮政策之下，市場難逃波動，尤其美股可能首當其衝。

相較於聯準會緊縮，歐洲、中國央行仍偏向寬鬆，分歧的政策方向讓歐股和新興股有表現機會。

第三、多主題策略掌握輪動，施羅德投信說，美股和那斯達克指數受到聯準會緊縮貨幣政策的影響，但考量企業獲利成長潛力，即使 2022 年進入升息環境，但整體利率仍處於歷史低檔，有利資金持續流入、並支撐科技成長股未來表現，在利率和市場變動環境下，持續看好超大型股和大型股具有較佳的防禦型和未來的成長潛力。

