〈紐約匯市〉Fed會議紀錄鷹派 美元收復部分失地 比特幣跌破4.5萬美元

美元兌一籃子貨幣周三 (5 日) 走貶，但在美國聯準會 (Fed) 公布 12 月會議紀錄之後收復部分失地，因決策官員討論可能需要加速升息、並縮減資產負債表，以對抗通膨。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.164%，保持在 96 之上，稍早盤中一度下跌 0.44%。

歐元上升 0.23% 至 1.1311 美元。

Fed 周三公布 12 月 14 日至 15 日會議紀錄，與會官員在會議中表示，美國勞動力市場非常吃緊，為了抑制通膨，可能需要比先前預期更早升息，還需要縮表。

美元在今年前兩個交易日升值將近 0.7%，從去年 10 月底算起則升值逾 2%。

分析師說，96.4 是美元指數的技術阻力，導致周三走勢疲軟。

FXStreet.com 高級分析師 Joseph Trevisani 說：「會議紀錄幾乎沒有改變任何事，Fed 升息的意圖或許稍微被強化，但不是強化太多。」

會議紀錄發布後，聯邦資金利率期貨市場的定價顯示，Fed 在 3 月升息 25 個基點 (1 碼) 的機率有 80%。

Omicron 變異株快速擴散，美國周一通報的單日新增染疫人數接近 100 萬例大關，但研究顯示重症住院率較低，因此投資人愈來愈認定這不會導致全球經濟脫軌、或阻止各國央行退場和緊縮。

日圓兌美元稍稍回升 0.07% 至 116.06 日圓。英鎊報 1.3559 美元，略升 0.2%。

加密貨幣下挫，比特幣約跌 3.5% 至 44201 美元。

截至周四 (6 日) 台灣時間約 6:00 價格：