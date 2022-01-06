佳能攜手日商開發自駕專用車載相機 預計今年開賣

營運可望擺脫虧損的佳能 (2374-TW) 積極佈局車用光學市場，今 (6) 日宣布，與日本自動駕駛 Tier IV 簽署戰略合作備忘錄 (MOU)，佳能將開始生產及銷售自動駕駛專用車載相機，預計 2022 年開始對外販售。

佳能 2022 年出貨產品結構仍以光學核心技術產品為主，預估過去占產品比重高的方便型數位相機 (DSC) ，出貨比重將降至 10% 以下，佳能估，2022 年出貨主要產品以影像串流應用為主，估將占 40-45%。

佳能 2022 年出貨產品結構比重預估為，DSC 小於 10% 、影像產品 40-45% 、光學模組及零件 20-25% ，邊緣運算智慧鏡頭及車用鏡頭將提升到 20%。

佳能今天宣布與日本 Tier IV 合作，該公司是一家致力於使用自動駕駛技術來促進研究開發，進而實現服務的日本新創公司，並開發了世界第一個用於自動駕駛的開源軟體「Autoware」。

佳能表示，2020 年開始，Tier IV 和佳能即在 sensing 相機領域展開合作，並一直在進行車載測試；迄今為止，只有在車廠 OEM、Tier1、Tier2 這種汽車產業特有的層級結構中才能取得的車載等級高性能相機，在此次合作的基礎上，雙方將根據未來的產品規格和方向持續的開發，最終將朝車廠 (OEM) 的量產規格車載相機產品的市場導入為目標，佳能與 Tier IV 將透過在不限制應用情況下，廣泛提供給自動駕駛市場，加速實現 Tier IV 自動駕駛普及化的願景。

佳能表示，兩家公司一直在共同開發與自動駕駛和先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等相關的車載相機產品，兩家公司共同開發的相機產品，已裝載在 Tier IV 的自動駕駛車輛上測試，被證實在物體檢測和識別功能方面表現出優異性能，並已作為自動駕駛車輛的標準相機被採用。

隨著自動駕駛和先進駕駛輔助系統的需求不斷增長，活用人工智慧 (AI)，透過精確的影像識別和計算，為駕駛者提供更多的駕駛信息，提高駕駛的安全性，符合整個汽車行業的需求，佳能負責設計、製造和供應高性能相機產品，並結合 Tier IV 的自動駕駛系統，為 Autoware 用戶提供一體化服務，以滿足業界的需求。

佳能 2021 年前三季稅後純益 6.94 億元，較 2020 年同期轉盈餘，每股純益 2.46 元，全年可望揮別連三年虧損。