佳能AI監視攝影機及系統 導入墨西哥城

佳能 (2374-TW) 與加拿大上市公司 VSBLTY Group、RADARAPP 合作，整合 Intel VPU 開發的 AI 智慧監視攝影系統，今 (2021) 上半年正式在墨西哥城的 Benito Juarez 區安裝導入，協助墨西哥城透過位化分析，發展智慧城市，並將進一步導入馬來西亞。

佳能指出，此智慧城市 AI 監視攝影系統由多家跨國軟硬體公司合作，佳能提供所有監視攝影硬體設備，包括鏡頭，而 VSBLTY 及 RADARAPP 則負責軟體開發。VSBLTY 的監視攝影機已經安置約上千台在墨西哥城的 Benito Juarez 區域，2022 年將逐漸放量。

佳能主管指出，邁向智慧城市第一步為智慧監控系統，透過高速網路等布建及 AI 智能系統，遍布城市的監控攝影機，將從單鏡頭、單功能等事後追蹤犯罪紀錄，搖身變成事先偵知之天眼及多功能模組，從執法、交通、及環境監控等，透過大數據分析，提供城市官方管理部門更多決策使用。

墨西哥城也投入智慧城市之發展，透過 AI 智能模組，串聯城市監控系統。

除此系統導入墨西哥，佳能日前也順利將該系統導入應用在馬來西亞，預期明年該 AI 攝影監視系統將持續放量。

佳能今年第三季本業轉盈，稅後純益 2427 萬元，每股純益 0.09 元，前三季稅後純益 6.94 億元，較去年同期轉盈，每股純益 2.46 元，全年可望擺脫連三年虧損。