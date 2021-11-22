〈佳能法說〉影像感測產品將成出貨主力 明年估占營收最多45%

佳能 (2374-TW) 今 (22) 召開線上法說會，針對市場熱烈討論的元宇宙題材，董事長曾明仁表示，子公司一品光學 VR 鏡頭已透過模組廠打入宏達電 (2498-TW) 供應鏈，此外針對中國市場也在開發中，明年影像感測產品將成出貨主力，估將占 40-45% 營收。

佳能 2022 年的出貨產品，仍以光學核心技術產品為主，預估過去占產品比重高的方便型數位相機 (DSC) ，出貨比重將降至 10% 之下，佳能估，2022 年出貨主要產品以影像串流應用為主，估將占 40-45%。

佳能 2022 年出貨產品結構比重預估為，DSC 小於 10% 、影像產品 40-45% 、光學模組及零件 20-25% ，邊緣運算智慧鏡頭及車用鏡頭將提升到 20%。

醫療領域上，佳能也與新加坡新創公司 Attonics Systems Pte. Ltd. 共同開發醫療檢測用的光譜儀檢測機，只要短短幾分鐘就可以產生檢測結果，減少等待時間，因此產品未來應用市場大，佳能投資該新創公司成為前三大股東，並取得後續 5 年的完成產品開發代工權。

曾明仁指出，佳能近幾年除系統產品發展，也掌握關鍵零組件，像是 360 度相機的魚眼影像模組，由佳能旗下一品光學自主設計生產的 Hybrid 玻塑鏡頭，搭配內製的結構的精密製程校準技術，將 3D 感測應用在模組與次系統，算是產業中穩定廠商。

曾明仁並指出，佳能透過與日本企業在光學領域的長期關係，開發的車用鏡頭光學模組已獲多家日系企業認證，並將應用於自動駕駛系統 (ADAS) 中，預期 2022 年上半年相關合作計畫即會正式啟動。再者，佳能車用鏡頭光學模組參與 MIH 聯盟，也與日本廠商合作開發自駕，包括軟體發展等實質合作。