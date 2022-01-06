〈焦點股〉再生晶圓三雄股價抗跌 辛耘領漲9%

受美國科技股重摔影響，台灣半導體族群今 (6) 日倒成一片，台積電續挫逾 1%，不過，再生晶圓三雄逆勢抗跌，由辛耘 (3583-TW) 領漲逾 9%，收復 5 日線，中砂 (1560-TW) 去年 12 月營收創歷史新高，股價一度漲近半根停板，昇陽半 (8028-TW) 同步在盤上表現。

全球晶片荒難解，彭博報導，上月晶片從下單到交貨的前置時間進一步拉長到 25.8 周，再度改寫紀錄，隨著晶圓代工廠產能塞爆，加上各製程新產能不斷開出，使得再生晶圓持續供不應求。

辛耘盤整一天後，今天強勢翻紅，並獲得大量買盤進駐，盤中股價大漲 9.4%，衝上 108.5 元，站上 5 日線；中砂盤中也勁揚 4.5%，最高來到 116 元，午盤成交量已衝破 2 萬張；昇陽半導體同步上漲 4%，一度來到 56.8 元，但午盤後漲幅收斂至 1% 內。

中砂受惠再生晶圓及鑽石碟兩大業務續旺，去年 12 月營收達 5.26 億元，月增 0.25%、年增 12.23%，寫新猷，第四季營收 15.36 億元，季減 0.2%、年增 15.75%，全年首度突破 60 億元大關，達 60.28 億元，年增 16.95%。

辛耘自結 2021 年 10 月純益 4200 萬元，每股稅後純益 0.52 元；累計前 10 月每股稅後純益 4.22 元，大幅超越 2020 年全年的 3.8 元。辛耘兩岸同步啟動增產及擴廠計畫，今年營收有望再改寫歷史新高。