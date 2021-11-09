佳能Q3本業轉盈 全年可望擺脫連續虧損

佳能 (2374-TW) 今 (9) 日公布最新財報，第三季本業轉盈，稅後純益 2427 萬元，每股純益 0.09 元，前三季稅後純益 6.94 億元，也較去年同期轉盈，每股純益 2.46 元，全年可望擺脫連三年虧損。

佳能第三季營收 10.55 億元，毛利率 28.07%，季增 9.41 個百分點，年增 7.25 個百分點，稅後純益為 2427 萬元，季減 96.93%，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.09 元。

佳能前三季營收 23.71 億元，毛利率 24.29%，年增 7.87 個百分點。稅後純益 6.94 億元，較去年同期轉盈餘，每股純益 2.46 元。

佳能第二季以總金額 17 億元處分南港不動產，處份利益 10.6 億元，每股貢獻 3.7 元，此不動產處分案，為佳能充實現金流，有助佳能揮別連三年虧損。

在研發團隊多年耕耘下，車載影像及汽車自駕等領域潛在客戶逐漸浮現，佳能過去為數位相機生產大廠，年營收曾達 520 億元，是當時全球最大的數位相機製造商，近年調整研發領域，透過多年光學研發經驗，整合機電及核心影像處理等技術基礎，並加入時下最夯之 AI 及雲端應用，成為光學模組整合方案公司。

展望未來，佳能企業在經營上，已擺脫數位相機的包袱，邁向新光學影像科技領域，整合 AI, 5G, 邊緣運算等科技，積極跨入自駕車相關領域的市場。