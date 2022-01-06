〈台股盤中〉權王轉弱 衝擊大跌百點失守5日線支撐

美國聯準會 (Fed) 公布最新的會議紀要，鷹派態度明確，造成美股重挫，台積電 ADR 也下跌 4.75%，台股今 (6) 日連袂受到衝擊，加權指數以下跌 104 點開出後，一度跌逾 180 點，儘管一度見承接買盤進場，跌勢收斂，開盤一小時仍跌 130 點左右，多方失守 5 日線支撐，預估成交值則縮至不到 2900 億元。

權值王台積電開盤跌近 2%，隨後逐漸收斂跌勢至 1%，影響台股跌點近 70 點。

在台積電偏弱整理之際，連帶半導體族群也表現弱勢，南亞科、中美晶和華邦電均跌逾 1.5%，環球晶、力積電、台勝科跌 1% 之上，聯電也處在盤下。

ABF 三雄獲外資重申加碼，但盤中仍偏弱勢整理，欣興、南電和景碩跌 2% 上下，而同為 IC 基板廠的同欣電也跌逾 3%。

太陽能族群回檔，國碩重挫超過 8%，安集跌逾 3%，中美晶、新晶投控、茂迪、碩禾和元晶均跌逾 1%。

砷化鎵族群同步走弱，全新跌 3%，穩懋跌逾 2.5%，宏捷科跌近 1.5%。

反觀在疫情再度升溫之際，宅經濟和防疫概念股人氣再度轉強，遊戲族群中，辣椒和華義均漲停，網龍漲 6%，傳奇漲近半根停板，智冠翰宇峻漲逾 2%。

防疫族群中，毛寶漲超過 7%，康那香、恆大均漲逾 3%。

整體來看，上市櫃業者有超過千家下跌，不過，跌停家數僅 2 家。

宏遠投顧認為，美股大跌對今日股市有衝擊，但因近期外資認錯回補並以價值低估的股票為主，因此，股價幾乎一年沒動的台積電、鴻海集團、價值低估的業績成長股等，仍是近期投資主角，台股可用之兵仍多。

元大投顧則指出，美國升息恐較預期提前，造成對利率較敏感的高本益比科技族群大幅回檔，恐加重短線修正壓力，台股雖再創新高，但漲多股有籌碼鬆動現象，提醒投資人，未來盤勢難脫高檔震盪的格局。