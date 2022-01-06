電子股殺聲隆隆 台股跌132點收18367點 失守5日線

Fed 釋出鷹派訊號，那指、費半周三重挫逾 3%，台股電子族群今 (6) 日應聲跳水，僅靠金融股及零星傳產股撐盤，指數一度大跌逾 240 點，下探 18253 點，終場在台積電急拉帶動下，指數跌幅收斂，下跌 132.04 點或 0.71%，收在 18367.92 點，失首 5 日線，成交值縮至 2926.95 億元。

櫃買指數終場下跌 0.86%，收在 231.22 點，成交值 781.25 億元。上市櫃合計成交值 3708.2 億元。

電子股今天殺聲隆隆，台積電持續回檔，一度大跌 2%，終場跌幅收斂至 1% 內，收在 644 元，市值滑落至 16.7 兆元；聯發科重摔逾 3%，終場收在 1135 元，月線失而復得；昨天表現強勢的鴻海，今天同步湧現賣壓，股價下跌近 2%；其他包括國巨、日月光投控、南亞科、研華、瑞昱、聯詠等也成為重災區。

此外，資金也大舉撤離高價股，股王矽力 - KY 亮燈跌停、暴跌 490 元，創下個股單日跌點次高紀錄，譜瑞 - KY、AES-KY、富邦媒、祥碩、旭隼等多檔均下跌 2-4%，緯穎大跌近 7% 驚險守住千金股。

金融股今天接棒扮演要角，彰銀、玉山金、兆豐金等上漲逾 1%，金控雙雄國泰金、富邦金股價也由黑翻紅。航運股方面，貨櫃三雄中以長榮上漲 1.4% 最為強勢，宅配通、嘉里大榮、遠雄港等漲勢也不俗。其他包括台泥、台塑、台塑化、亞德客 - KY 等指標股，均維持上漲走勢。

1 月上旬電視面板報價跌幅持續收斂，其中 55、65 吋跌幅更是少於 2%，為近半年來最小，但面板雙虎股價不給力，連袂下跌逾 1%，中小尺寸彩晶更跌逾 2%。

興櫃股國鼎生技研發 COVID-19 口服藥二期解盲達標，激勵股價狂飆 67%，漲至 237 元，因而觸發熔斷機制，今天暫停交易至收市；其他生技股方面，欣大健康、晶碩均獲買盤進駐，大漲半根停板，ABC-KY、泰福 - KY、亞諾法、台康生技等也在盤上表現。